Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Мишустин призвал развивать отечественную микроэлектронику на фоне санкций
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости активного развития отечественных технологий на фоне внешнего давления.
«В условиях усиливающегося внешнего давления, незаконных ограничений крайне важно сегодня наращивать компетенции, активнее развивать отечественные передовые технологии», – сказал Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что подход к развитию микроэлектроники должен быть комплексным и включать вложения в электронное машиностроение, производство чистых материалов и компонентов, а также развитие программного обеспечения.
Мишустин также упомянул, что правительство России на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о продлении на три года льготной ставки по налогу на прибыль и пониженных страховых взносах для производителей микроэлектроники. В прошлом году такие меры позволили организациям сэкономить свыше 70 млрд рублей.
Премьер-министр отметил, что форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области микроэлектроники, где ученые, бизнесмены и власти могут обмениваться мнениями и идеями. Форум способствует укреплению технологического суверенитета и безопасности России. Мишустин напомнил, что обеспечение технологического суверенитета стало одной из ключевых задач, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках национальных целей развития.
Глава правительства России подчеркнул значимость научно-производственных кластеров и индустриальных парков в регионах, а также отметил поддержку малых и средних компаний и интерес со стороны бизнеса. Он добавил, что более 5 тыс. коммерческих предприятий и 120 научно-исследовательских организаций связаны с радиоэлектронной промышленностью в стране.
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