Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за вооруженный мятеж

Госдума одобрил пожизненное заключение за вооруженный мятеж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указано в решении комитета, рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона №671359-8 «О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекс Российской Федерации». предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 года, передает ТАСС.

Кроме того, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на случаи организации незаконной миграции действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления.

Как указано в решении комитета, рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 64465-8 «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 года

Также Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. В частности, предлагается установить ответственность за вовлечение через интернет.

Как указано в заключении комитета, учитывая, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование уголовно-правовых гарантий защиты несовершеннолетних, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок до трех месяцев.

Как указано в решении комитета, рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона №644297-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении.

Ранее в Госдуме предложили пожизненное наказание за мятеж со смертельным исходом.