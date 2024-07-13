Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
В Госдуме предложили пожизненное наказание за мятеж со смертельным исходом
Госдума предлагает ужесточить наказание за организацию и участие в вооруженном мятеже, если он повлек за собой смерть человека или другие тяжкие последствия – в этом случае виновным может грозить пожизненное лишение свободы.
Опубликованный в электронной базе Госдумы законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет за организацию или руководство вооруженным мятежом, направленным на свержение или насильственное изменение конституционного строя РФ или нарушение ее территориальной целостности.
Участие в таком мятеже будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Если же в результате мятежа погиб человек или были причинены другие тяжкие последствия, виновным может грозить пожизненное лишение свободы, а также штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или ограничение свободы на срок от одного года до двух лет.