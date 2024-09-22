Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.0 комментариев
Дворкович отказался проводить заседание FIDE по вопросу россиян
Президент FIDE Аркадий Дворкович отказался руководить заседанием генеральной ассамблеи, на котором обсуждался статус российских спортсменов, пригласив вместо себя Вишванатана Ананда.
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил о своем решении не проводить заседание генеральной ассамблеи организации, посвященное изменению статуса российских шахматистов и их участию в международных соревнованиях, объяснив свое решение тем, что обсуждаемый вопрос касается России, и предложил Вишванатану Ананду взять на себя руководство заседанием, пишет РИА «Новости». Таким образом, бывший чемпион мира по классическим шахматам Ананд возглавит обсуждение по этому важному вопросу. Генассамблея FIDE, как правило, рассматривает ключевые вопросы, касающиеся правил и участия шахматистов в международных соревнованиях.
Конгресс FIDE проходит в Будапеште 21-22 сентября.
Ранее президент ФШР Андрей Филатов критиковал политику президента FIDE Аркадия Дворковича, называя ее манипулятивной. До этого Международная шахматная федерация (FIDE) лишила ФШР членства на два года из-за включения в состав федерации региональных шахматных организаций из воссоединившихся с Россией территорий.