Израильские ВВС нанесли удары по южному Ливану

Naharnet: Израильские ВВС атаковали цели в 35 км от ливано-израильской границы

Израильские военные самолеты провели массированные налеты на южные территории Ливана, удаленные на 35 км от границы, передает Naharnet. В результате воздушных атак были поражены высоты Эль-Джаббур, Джебель-Рейхан и Джермак, а также равнина вдоль реки Литани между населенными пунктами Заутар, Дейр-Сириян и Вади-Зыбкин. Также были атакованы лесистая местность Иклим-эт-Туффах и ущелье Эль-Хардали.

Согласно сообщению канала Al Mayadeen, силы «Хезболлах» активировали средства ПВО, обстреляв самолеты израильских ВВС зенитными управляемыми ракетами. На фоне эскалации конфликта ранее был сбит израильский беспилотник Hermez 450, что произошло в районе Абу-эль-Асвад.

Воздушные атаки Израиля были вызваны обстрелами его территории, осуществленными шиитскими формированиями. В телеграм-канале «Хезболлах» размещена информация о залпах реактивных установок по израильским опорным пунктам в Адамите, Зарите и Рамте. В результате ракетно-минометного обстрела на Голанских высотах пострадали база ПВО в Калиа и другие израильские объекты.

Ранее в пресс-службе армии Израиля заявили, что израильские военные поразили около 180 целей на юге Ливана, лишив «Хезболлу» средств связи и нанеся удары по складам и инфраструктуре группировки.

Начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане может угрожать катастрофическими последствиями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.