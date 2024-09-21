Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.16 комментариев
Начальник пиротехнического отдела центра МЧС «Лидер» погиб в Курской области
Начальник пиротехнического отдела центра МЧС «Лидер» Цоффка погиб в Курской области
Руководитель пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб в возрасте 46 лет, выполняя служебные обязанности в Курской области, сообщили в МЧС в субботу вечером.
«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал, посвятивший жизнь служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая богатый и уникальный опыт», – приводит слова главы МЧС Александра Куренкова Telegram-канал ведомства.
Цоффка участвовал в разминировании как в России, так и за рубежом, за свою карьеру он обнаружил и обезвредил более 10 тыс. взрывоопасных предметов.
Его заслуги были отмечены многочисленными наградами, включая орден Мужества и медаль «За отвагу». Также он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и рядом ведомственных наград.