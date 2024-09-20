Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Белоусов поздравил войска России с освобождением Георгиевки в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями соединениям и воинским частям, которые проявили мужество и героизм при освобождении Георгиевки в Донецкой народной республике.
В телеграмме он отметил личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко. Военное ведомство в Telegram-канале подчеркнуло, что с начала специальной военной операции эта бригада демонстрирует храбрость и доблесть в боях на различных направлениях.
В МО добавили, что бойцы бригады проявили отвагу и решительность в боях за Мариуполь и Марьинку. Белоусов отметил, что российские войска уверенно продвигаются на Кураховском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины несут значительные потери и вынуждены отступать на запад.
Министр также обратил внимание на профессиональные действия бойцов, благодаря которым ВСУ вынуждены отступать. Он подчеркнул, что военнослужащие мужественно выполняют свой долг и успешно решают поставленные задачи, приближая победу.
Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР.