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Экс-замглавы ИФНС № 15 Москвы осуждена за взятку
Экс-замглавы ИФНС № 15 Москвы осуждена на восемь с половиной лет за взятку
Бывшую замначальника московской ИФНС № 15 Елену Ишханову осудили на восемь с половиной лет за получение взятки, ее лишили права на пять лет занимать должности на госслужбе.
Суд признал Ишханову виновной в получении взятки и приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, ее лишили права занимать государственные должности, связанные с представительством власти, на пять лет, передает ТАСС.
При этом реальное отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Следствие установило, что Ишханова на систематической основе получала на банковские карты денежные средства от предпринимателя. С сентября 2016 года по октябрь 2018 года, занимая должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, она получила взятки на общую сумму свыше 1,8 млн рублей. За эти деньги она не передавала в другую налоговую инспекцию сведения о фактическом отсутствии юридических лиц, которые регистрировались по заявленному адресу.
Ранее суд арестовал имущество бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 Москвы Евгения Цоя, которого обвиняют в получении взяток.