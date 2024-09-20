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В Приангарье завели дела о мошенничестве и превышении полномочий при строительстве больницы
В Приангарье возбудили дела о мошенничестве на 67 млн руб. при строительстве больницы
В Иркутской области возбуждено уголовное дело о хищении более 67 млн рублей при строительстве больницы в рамках национального проекта, а также о превышении должностных полномочий при заключении контрактов, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Как говорится в сообщении, прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий и мошенничестве при строительстве больницы в Братском районе, передает ТАСС.
Дело связано с нарушениями при исполнении бюджетного и градостроительного законодательства в рамках национального проекта «Здравоохранение». В частности, было установлено, что должностные лица государственного учреждения заключили дополнительные соглашения, что привело к неправомерной выплате аванса подрядчику.
СК по Иркутской области сообщает, что аванс в размере более 200 млн рублей был перечислен подрядчику, однако строительство не завершено, а объект в эксплуатацию не введен. Из полученного аванса генеральный директор строительной фирмы похитил более 67 млн рублей, которые были использованы не по назначению.
Прокуратура контролирует ход расследования обоих уголовных дел, а также проверяет исполнение контрактных обязательств, которые были нарушены подрядной организацией. Строительство, начатое в 2021 году в селе Тангуй, должно было завершиться в 2024 году, однако до сих пор работа не выполнена полностью.
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