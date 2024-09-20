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В Волгограде сбросили горючие краски в канализацию
Волгоградские коммунальщики обнаружили в канализации опасные вещества
В Волгограде коммунальщики обнаружили в канализации опасные горючие вещества, которые поступали в том числе на разрушенную ранее взрывом насосную станцию.
Специалисты компании «Концессии водоснабжения» обнаружили сброс большого объема опасных горючих красок ярко-красного цвета в городской канализации Волгограда, сообщает ТАСС.
Стоки поступали в том числе на канализационно-насосную станцию в Кировском районе и на разрушенную в результате взрыва станцию в Красноармейском районе.
Коммунальная компания сообщила, что обнаруженные вещества имеют характерный запах и тягучую консистенцию, что указывает на их опасность. Уровень загазованности в помещении превышал предельно допустимые показатели в несколько раз, что создает угрозу безопасности.
По предварительным данным, сброс производился с закрытой территории, где ведется предпринимательская деятельность. В связи с этим представители компании обратились в правоохранительные органы для обеспечения доступа на территорию и в Росприроднадзор с просьбой провести проверку.
Напомним, ранее на насосной станции в Волгограде в результате взрыва газа произошло обрушение конструкций. Погибли пять человек.