Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
В силовых структурах заявили о боях 18-летних бойцов ВСУ против ВС России
Украинское командование формирует отряды из 18-19-летних юношей и бросает их на сдерживание наступления российских войск в ДНР, сообщили в силовых структурах.
«Есть информация, что Киев формировал спецотряды, куда входили 18-19-летние ребята, необстрелянные. Задача – физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», – сказал собеседник ТАСС в силовых структурах.
По данным силовиков, тактика использования неопытных бойцов для прикрытия отступления более ценных подразделений была особенно популярна в украинских войсках в 2022–2023 годах.
В настоящее время из-за больших потерь возрастной ценз членов спецотрядов ВСУ пришлось расширить.
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