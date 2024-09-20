В силовых структурах заявили о боях 18-летних бойцов ВСУ против ВС России

Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной

Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (народной) республикой», – сказал Лукашенко, отметив, что «определенные наработки есть, база создана», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА.

Он добавил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР еще с тех пор, когда регион был в составе Украины.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске, и объясняла, почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения.