Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
Семья Виктора Ана подверглась гонениям в Южной Корее
Семья Виктора Ана столкнулась с гонениями из-за выступлений за Россию
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и его семья столкнулись с гонениями от южнокорейских чиновников из-за его успешной карьеры в составе сборной России, сообщил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
По его словам, южнокорейские чиновники проявляют негативное отношение к спортсмену и его семье из-за его выступлений за Россию, передает ТАСС.
Гуляев отметил, что несмотря на сложную ситуацию в Южной Корее, Виктор Ан сохраняет связи с Россией. В частности, он участвует в организации Кубка Виктора Ана для молодых спортсменов и записывает обращения на русском языке, выражая пожелания успехов и здоровья участникам. Гуляев также добавил, что у него была идея пригласить Ана работать в России, но спортсмен попросил этого не делать, опасаясь осложнений в своей родной стране.
По словам Гуляева, Ан и его семья испытывают определенное давление и неприязнь со стороны корейских чиновников, которые негативно относятся к его успехам за пределами Южной Кореи. Он подчеркнул, что Ан сталкивается с неодобрением в своей стране именно из-за решения выступать за Россию.
Напомним, шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана не допустили к участию в ОИ-2018 в Пхенчхане.