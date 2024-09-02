Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.4 комментария
Путин утвердил новый состав Совета по кодификации
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из указа.
Главой совета останется Павел Крашенинников, который занимает должность председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Его заместителем станет Лидия Михеева – секретарь Общественной палаты, а пост зампреда совета сохранит Евгений Суханов – заведующий кафедрой гражданского права на юридическом факультете МГУ, передает ТАСС.
Всего совет включает в себя 22 человека. В него, в том числе входят начальник Государственно-правового управления Кремля Лариса Брычева, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, представители Верховного, Высшего арбитражного и Конституционного судов, сотрудники вузов и научных институтов.