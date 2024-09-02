Главком ВМФ Моисеев: Соединения ВМФ могут появиться на Азовском море

Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.4 комментария
Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.4 комментария
Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.0 комментариев
Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.3 комментария
«Разговор о важном» проводится во всех школах страны первым уроком в понедельник. Первый урок 2024-2025 учебного года посвящен теме «Образ будущего», передает ТАСС.
Темами уроков «Разговор о важном» в этом году станут в том числе единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.
Путин 2 сентября осмотрел школу № 20 в Кызыле, это одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», чтобы прекратить практику обучения в три смены.
Обучение в школе № 20 ведется на двух языках: русском (язык выбрали родители 500 учеников) и тувинском (425 учеников). Также в субботу для детей доступны дополнительные курсы по шахматам, хореографии, хоровому пению, различным видам борьбы.
Название школы посвящено Дню Героев Отечества, который по решению президента с 2007 года празднуется 9 декабря.
Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».
«От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».
Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.
Marine Mind: Туша российского «кита-шпиона» Хвальдимира найдена у берегов Норвегии
Экологи « с тяжелым сердцем» сообщили, что получили сообщение о гибели кита от местного жителя, после чего команда организации прибыла на место и нашла тело Хвальдимира в воде, передает РИА «Новости».
Организация собирается провести вскрытие кита, чтобы выяснить причину его гибели.
Между тем, The New York Times со ссылкой на основателя Marine Mind Себастьяна Странда написала, что Хвальдимир чувствовал себя комфортно и свободно среди людей. Ученые и активисты были обеспокоены, что кит в отличие от других белух оставался в более оживленных водах.
Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую с логотипом одной из российских компаний. Норвежские СМИ были уверены, кто кит якобы сбежал из российского плена. Белуху назвали «Хвальдимир» (совмещение норвежского слова «Hval» – «кит» и имени президента России).
Позже стало известно, что белый кит, которого успели заподозрить в шпионаже, использовался для дельфинотерапии в российском центре, где его звали Семен.
Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.
«В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.
Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.
При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.
Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.
Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.
Глава МИД Польши: Сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы
По его словам, наличие членства в Североатлантическом альянсе не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.
«Это наш конституционный долг», – заявил Сикорский, передает РИА «Новости».
По мнению министра, это подразумевает уничтожение ракет над украинской территорией до того, как они смогут достичь воздушного пространства Польши. Сикорский заявил, что сами украинцы не против такого подхода.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша не решается сбивать российские ракеты над Украиной без одобрения НАТО.
Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».
О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.
«Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».
Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.
Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.
«20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.
Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.
«За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».
В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.
«Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.
«Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.
Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.
«Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.
Генштаб ВС Ирана: Самолет Раиси упал из-за столкновения с горой в условиях тумана
Как говорится в документе, основной причиной катастрофы стали «внезапно образовавшаяся густая масса тумана» при наборе воздушным судном высоты и «столкновение вертолета с горой», передает ТАСС.
В Генштабе ВС Ирана исключили версию падения вертолета в результате попадания снаряда, воздействия РЭБ, электромагнитного или лазерного оружия.
Напомним, в мае вертолет американского производства с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все находившиеся на борту.
Отмечается, что партия получила 32 из 88 мест в региональном парламенте. ХДС набрал 23,6% голосов, он получит 23 места в ландтаге, партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) заручилась поддержкой 15,8% избирателей и получила 15 мест в региональном парламенте, передает ТАСС.
Левая партия (ЛП) с 13,1% голосов получит 12 мест, СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала лишь 6,1% голосов , ей достанется всего шесть мест.
Явка составила 73,6%, что значительно выше, чем на прошлых выборах (64,9%).
Ранее экзитполы показали победу АдГ на земельных выборах в Германии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы на территории бывшей ГДР могут повлиять на объемы помощи Берлина Украине.
Путин: Надо всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен
«Если вспоминать Суворова, есть конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: «Пуля – дура, штык – молодец». Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе – и успех будет обеспечен», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос школьницы о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты.
При этом, отметил президент, для достижения стратегической победы «важно иногда проявлять гибкость».
Ранее Путин заявил, что чем больше задач перед собой ставит человек, тем большего успеха он добивается.
Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России
По его словам, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он оказался на позиции в районе Крынок с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ, передает РИА «Новости».
Прибыв на место, они переночевали, а уже с раннего утра «попали в плен к вашим ребятам». «Просто пришли и сдались. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, тоже по-русски говорят. Стрелять что ли сразу? А у нас друг друга икто не знает, мы только вчетвером друг друга и знали», – рассказал пленный.
Кащук добавил, что перед мобилизацией четыре года работал в Чехии строителем, а повестку получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область.
Прокуратура: В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Стрельба предположительно последовала за конфликтом между посетителями, возможно, было использовано травматическое оружие, идет проверка, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Между тем, СМИ сообщают, что инцидент со стрельбой произошел в ресторане «Аист» на Патриарших прудах, один из участников конфликта начал стрелять в воздух. Подозреваемый в использовании оружия был якобы задержан и доставлен в отделение полиции.
Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу у торгового центра.
«У нас есть что-то общее», – с улыбкой сказал президент. «Дзюдо и самбо – очень хорошие виды спорта. Они близкие, но разница есть в правилах, значит, и в движениях, бросках, болевых приемах. Но есть очень хорошее правило в дзюдо – гибкость во всем. Очень хорошее правило, применимое к жизни в целом. Где-то хорошо – «пуля-дура, штык-молодец», нужно быть готовым к штыковой атаке и не бояться этого, самим идти вперед, но часто очень важно проявлять гибкость, чтобы победить», передает ТАСС ответ Путина на вопрос, какое правило из дзюдо использует в своей жизни. Путин также отметил, что дзюдо и самбо особенно хороши «для юношей, мальчиков, мужчин».
«Игровые виды спорта тоже очень хороши. Приятно, интересно наблюдать. И баскетбол, и футбол, и другие игровые виды спорта – они командные. Ответственность за команду (в дзюдо) есть, но выходишь на ковер, на татами – только ты и противник, и зависит все от тебя лично. Это очень важно для воспитания мужского характера», – обратил внимание президент.
Ранее Путин назвал свой девиз в трудные минуты.
«Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.
«Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.
По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.
«Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.
Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.
Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.
Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.
В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.
Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.
Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.
Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.
Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.
ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.
Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.