ЕР провела первый Совет первичных отделений

Tекст: Валерия Городецкая

Участники совета провели стратегическую сессию, в ходе которой обсудили вопросы реализации народной программы партии, формирования кадрового резерва, развития конкурса общественно значимых проектов первичек и другие актуальные темы, сообщается в Telegram-канале ЕР. Все предложения и инициативы, озвученные на заседании, будут тщательно проанализированы и представлены на Съезде партии.

«Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила Единой России – эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», – обратился к участникам мероприятия врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Как отметил председатель ЕР Дмитрий Медведев, партия насчитывает почти 90 тыс. первичных отделений по всей стране, численность членов партии превышает 2,6 млн человек.

Задача первичек «Единой России» – не только реализовывать большие замыслы партии, решения президента, но и бороться с недостатками, подчеркнул он. По словам Медведева, любая идеология бессмысленна, если она не претворяется в жизнь и не соответствует достигнутым результатам.

«Чего бы мы хорошего ни говорили, какие бы решения ни принимали, если непосредственно на земле в ходе работы первичных партийных организаций люди сталкиваются совершенно с другим, это создает репутацию партии. Если они видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция», – приводит слова Медведева сайт ЕР.