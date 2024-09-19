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Дрон ВСУ ранил энергетиков в Курской области
Два сотрудника «Россети Центр» пострадали при атаке дрона ВСУ
В Курской области два энергетика пострадали от атаки дрона ВСУ во время восстановления электроснабжения, оба ранены осколками, но их спасли бронежилеты.
Два сотрудника компании «Россети Центр» пострадали в результате атаки дрона вооруженных сил Украины на территорию Курской области, сообщает ТАСС.
Энергетики Владимир Шапков и Владимир Лобанов получили осколочные ранения во время восстановления электроснабжения в приграничье.
Инцидент произошел из-за потери управления дроном, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы врезался в автогидроподъемник. Вследствие этого взрыва специалисты и получили ранения. Однако от более серьезных травм их уберегли надетые бронежилеты.
Курские медики оперативно оказали пострадавшим первую помощь, после чего они были отправлены на лечение. За проявленное мужество и профессионализм специалисты награждены медалями «За заслуги перед Курской областью» III степени от правительства региона и руководства компании.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в районе города Суджа погибли водитель и фельдшер, а врач получил ранения. Также сообщалось, что беспилотники активно используются в конфликте на Украине для нанесения ударов по различным объектам. В свою очередь, власти планируют усилить меры безопасности в приграничных районах для предотвращения подобных инцидентов в будущем.