В Госдуму внесли договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан 23 августа 2023 года в Цхинвале.

Договор предполагает развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в области военно-технических вопросов. Это может включать обмен опытом, совместную разработку и модернизацию военной техники, а также возможные поставки оборудования.