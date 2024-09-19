19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
В Госдуму внесли договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве
Президент России Владимир Путин направил в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией.
Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан 23 августа 2023 года в Цхинвале.
Договор предполагает развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в области военно-технических вопросов. Это может включать обмен опытом, совместную разработку и модернизацию военной техники, а также возможные поставки оборудования.