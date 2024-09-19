В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномальных дождей

В Красноярском крае из-за дождей ввели режим чрезвычайной ситуации

Tекст: Елизавета Шишкова

На территории Красноярского края с 20 сентября введен режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято на заседании правительства края в связи с аномальными дождями, наблюдавшимися в августе. Осадки в этот период в несколько раз превысили месячную норму, что негативно сказалось на сельскохозяйственных угодьях, сообщил Пономаренко в Telegram-канале.

Из-за обильных дождей и переувлажнения почвы аграрии края понесли серьезные убытки. Зерно начало прорастать прямо на полях, что значительно ухудшило качество урожая. По предварительным данным, пострадало более 17 тыс. гектаров посевов, а общий ущерб оценивается более чем в 280 млн рублей.

Режим чрезвычайной ситуации позволит оперативно мобилизовать ресурсы для ликвидации последствий стихии. Также это даст возможность аграриям задействовать механизмы страховых выплат и избежать штрафных санкций по субсидиям из-за недостижения целевых показателей урожайности. Это решение облегчит финансовую нагрузку на пострадавших сельхозпроизводителей и обеспечит более быстрое восстановление аграрного сектора края.

Ранее в Омской области из-за обильных дождей накопилось значительное количество воды, что создало препятствия для уборочной кампании.