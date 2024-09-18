В Будапеште решили проверить причастность венгерской фирмы к терактам в Ливане

Tекст: Дарья Григоренко

Новак заявил о необходимости созыва парламентской комиссии по национальной безопасности для выяснения всех обстоятельств дела. По его словам, есть основания полагать, что венгерские структуры могли быть вовлечены в международный террористический акт, передает РИА «Новости».

«Мы призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить (подозреваемых) в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», – добавил он.

Новак назвал целью разбирательств выяснение, «принимала ли Венгрия участие в акте международного терроризма через партнера Моссада или фирму прикрытия».

Поводом для таких заявлений послужила информация о том, что тайваньская компания Gold Apollo, продукция которой была использована при взрывах в Бейруте, указывала на венгерскую фирму BAC Consulting Kft. в качестве производителя опасных устройств.

Ранее в кабмине Венгрии сообщили, что венгерская компания BAC Consulting Kft, упомянутая в связи с терактом в Ливане, является частной и никогда не получала государственных заказов. Однако, по данным журналистов, офис компании пустует, а местные жители утверждают, что никогда не видели там сотрудников.

Сам представитель BAC Consulting Kft. позже прокомментировал данную ситуацию, подчеркнув, что они никогда не занимались производством пейджеров. По его словам, компания «занимается исключительно бизнес-консультированием».