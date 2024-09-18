Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Кремль заявил об угрозе эскалации на Ближнем Востоке из-за взрывов пейджеров в Ливане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил опасения по поводу возможной эскалации в регионе после серии взрывов пейджеров в Ливане, подчеркнув потенциальную опасность выхода ситуации из-под контроля.
Песков предупредил о возможной эскалации напряженности в регионе вследствие массовых взрывов пейджеров в Ливане, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что регион находится в состоянии повышенной взрывоопасности, любое происшествие может стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.
Песков отметил, что происходящее в Ливане неизвестно по своей сути, но вызывает серьезные опасения. Он добавил, что такие инциденты создают риски для стабильности и безопасности в регионе. Россия внимательно следит за развитием событий и призывает к сдержанности все вовлеченные стороны для предотвращения дальнейшей эскалации.
Ранее сообщалось, что количество погибших сторонников «Хезболлы» после детонации пейджеров в Ливане возросло до десяти человек.