Военный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия

Военный эксперт Леонков: Идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать Лондону

Tекст: Анастасия Куликова

«Провинция Идлиб – особая зона, своего рода заповедник террористов, если так можно выразиться. Боевики, сражавшиеся в Сирии с правительственными войсками, а затем сложившие оружие, клялись, что больше не будут воевать. И тогда их вместе с семьями ссылали именно туда. Среди них были выходцы в том числе из бывших республик СССР. Российская авиация, войска Сирии и движение «Хезболла» их не трогали. Те, в свою очередь, крайне редко предпринимали попытки террористических атак», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Сейчас же, по всей видимости, этим боевикам нашли применение», – добавил он, отметив, что «вербовщик» Кирилл Буданов стал одним из главных террористов. Впрочем, по мнению собеседника, идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать MI6 и ее руководителю Ричарду Муру.

«Но в медийном пространстве вся эта история подается так, будто инициатор – Киев, несмотря на то что украинское руководство выполняет лишь роль ширмы. Если в адрес англосаксов посыплются обвинения, те переложат ответственность на Украину», – считает эксперт. При этом киевские власти не в силах самостоятельно организовать ни одну из анонсированных операций.

«Так, если говорить о «покупке» в ВСУ боевиков из Идлиба, то возникает вопрос: как их будут перемещать в зону СВО? Речь идет о признанных террористах, которые, как предполагается, должны будут пересечь территории ряда суверенных стран. Кажется, у Украины не хватит ресурсов для такого действия, поэтому все может происходить под патронажем Лондона и, возможно, Вашингтона», – рассуждает Леонков.

Он не исключает, что боевиков сначала перевезут на британских транспортных самолетах на военную базу в Румынии, а дальше пешим порядком на бронетехнике отправят на территорию Украины. «Реализуемой также выглядит отправка инструкторов ВСУ в Сирию, – продолжил аналитик. – Они могут добраться пассажирским транспортом до Турции, выдавая себя за туристов, а затем перейти границу и оказаться на территории провинции Идлиб».

Аналитик напомнил, что украинские военные довольно часто проводят террористические операции с помощью беспилотников. «Несмотря на то, что пионерами в этом были как раз сирийские террористы, сейчас большим опытом обладают ВСУ», – уточнил он.

Леонков допустил, что Украина при помощи Британии и США пытается открыть второй фронт против российских сил. «У Киева не осталось весомых аргументов и сил, которые позволили бы достичь украинской армии успехов на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В этой связи они нацелились на военные базы России, которые находятся на территории Сирии. Планы противника выглядят безумными», – акцентировал собеседник.

Однако это вполне соответствует интересам Лондона и Вашингтона. «Их авантюра с сектором Газа захлебнулась. Израильская армия не достигла ни одной цели», – считает эксперт. Возобновление же полномасштабных боевых действий на территории Сирии закончится поражением террористов, полагает он. «У Сирийской Арабской Республики появится шанс зачистить провинцию Идлиб от боевиков. Стоит ожидать, что на стороне правительственных войск будет «Хезболла», КСИР, а также российские силы, которые оказывают Дамаску помощь в борьбе с террористами», – указал спикер.

Он отдельно отметил сирийские правительственные силы. «Сирия с 2018 года укрепила армию. Дамаск регулярно проводит контртеррористические операции. Фактически Сирийская Арабская Республика находится в полувоенном положении, а армия – в повышенной боевой готовности», – подчеркнул спикер. Но, как полагает эксперт, Сирия предпримет шаги лишь в случае агрессии со стороны террористов из Идлиба.

На фоне поползновений Украины и Британии в Сирии для России возникают существенные риски. «Угроза террористических актов против наших военных баз в САР существует постоянно. Если начнутся боевые действия со стороны провинции Идлиб, мы будем оказывать правительственным войскам воздушную поддержку», – заключил Леонков.

Ранее стало известно, что в сирийскую провинцию Идлиб прибывают украинские инструкторы. Согласно данным местных источников, приехало уже не менее 250 человек. Они должны обучить запрещенную в России террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» делать беспилотники. Распределили украинцев по производственным объектам в районе Джисир аш-Шугур.

Также указывается, что боевикам переданы различные комплектующие для сборки БПЛА. Их инструкторы ввезли в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения. По словам источника РИА «Новости», «украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии».

Примечательно, но днем ранее стало известно, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в постоянном контакте с вышеупомянутой группировкой. Также указывается, что диалог ведется с главой террористической «Нусры» (запрещенная в России террористическая организация), чья кличка Абу Мохаммад Джуляни. «Ими решаются вопросы продажи террористов-наемников и дальнейшая их отправка на Украину против российской армии», – пишет арабское издание «Аль-Ватан».

Упор в вербовке делается на выходцев из постсоветского пространства, затем эти люди в течение не меньше двух месяцев готовятся и перебрасываются на Украину. По информации с запада Идлиба и с севера провинции Латакия, украинские разведчики набирают боевиков из выходцев с Кавказа, уйгуров, туркоманов, русских, считающих Россию враждебной страной.