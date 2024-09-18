Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
Захарова назвала Россию спасительным маяком для мира
Захарова заявила, что Россия является маяком традиционных ценностей
Официальный представитель МИД Мария Захарова на IV Евразийском женском форуме в Петербурге отметила, что Россия выступает спасительным маяком для стран, где граждане стремятся защищать традиционные ценности, что подчеркнуто.
По ее словам, Россия является спасительным маяком для государств, граждане которых стремятся отстаивать традиционные ценности, передает ТАСС.
Захарова отметила, что люди, приезжающие на форум, видят в позиции России ориентир, на который стоит равняться.
Она подчеркнула, что многие из участников форума в своих странах подвергаются давлению из-за преданности традиционным ценностям, таким как семья, любовь и защита детей. Официальный представитель МИД России добавила, что форум является уникальной площадкой для обсуждения прав женщин в контексте истинных ценностей, и Россия занимает лидирующую позицию в этом вопросе.
Дипломат выразила мнение, что площадка Евразийского женского форума позволяет женщинам говорить о своих правах и ценностях, и такая возможность существует благодаря России. Захарова также подчеркнула значимость форума как настоящей и истинной площадки для обмена мнениями и защиты традиционных ценностей.