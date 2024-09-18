Частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА

Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008

Премьер Грузии Кобахидзе назвал заказчиков войны-2008

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мирное восстановление территориальной целостности Грузии является одной из главных национальных задач. Выполнить ее можно только примирением и на условиях взаимного покаяния (грузин и осетин)», – заявил глава правительства Грузии.

По его словам, «управляемый извне режим Михаила Саакашвили совершал целенаправленные шаги – восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, провел альтернативные сепаратистские президентские выборы в Цхинвальском регионе».

Также, как сказал Ираклий Кобахидзе, «были агрессивная риторика, непрекращающиеся военные провокации, наконец, бомбардировка Цхинвали 7 августа».

«Это принесло тяжелейшие итоги для нашей страны – погибло более 400 военных и мирных граждан, 30 тыс. человек стали беженцами, Грузия потеряла 20% своих территорий, был нанесен тяжелейший урон доверию между грузинами и осетинами», – сказал премьер-министр.

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «на фоне предательства тогдашних властей грузинская армия сохранила честь грузинского государства» и «героически сражалась».

«Единое национальное движение» выполнило в 2008 году задание извне и начало войну», – отметил он.

По словам Ираклия Кобахидзе, лидеры этой партии «также в ответе за гибель за Родину грузинских героев, как и их непосредственные убийцы».

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Тбилиси «не намерен извиняться перед теми, кто убивал и пытал грузинских героев».

«В первую очередь мы сами должны извиниться перед семьями наших героев за то, что в свое время допустили к власти зачинщика войны Саакашвили и его окружение», – сказал он.

Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам. Позднее грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление Иванишвили.