Госдума поддержала законопроект о защите прав пользователей онлайн-подписок

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите прав пользователей онлайн-подписок

Tекст: Дарья Григоренко

На пленарном заседании Госдумы состоялось первое чтение новой версии законопроекта, направленного на совершенствование законодательства в сфере защиты прав потребителей онлайн-сервисов. Документ призван решить актуальную проблему, связанную с трудностями, с которыми сталкиваются пользователи при оформлении и расторжении подписок, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, новая редакция документа учитывает замечания правительства, предложения отраслевых экспертов и результаты проведенных исследований. Основной целью законопроекта является защита потребителей от недобросовестных практик со стороны поставщиков сервисов, таких как введение в заблуждение относительно условий подписки и затруднение процедуры отказа от услуг.

Согласно законопроекту, поставщики онлайн-сервисов будут обязаны до заключения договора предоставить потребителю полную и понятную информацию обо всех условиях подписки, включая ее стоимость, срок действия и порядок расторжения. Особое внимание уделено упрощению процедуры отказа от подписки: компании должны будут четко указывать, как и где пользователь может отписаться от услуги, рассказал Немкин.

При этом из законопроекта было исключено требование об обязательной рассылке уведомлений о предстоящем списании средств за продление подписки. Как пояснил Немкин, такое решение было принято с учетом того, что пользователи уже получают подобные уведомления от банков и самих сервисов в рамках действующего законодательства.

«Граждане часто жалуются нам на спам и избыток рекламных сообщений и уведомлений, так что мы нашли другой эффективный подход решения проблемы неожиданных списаний без необходимости нагружать пользователя избыточной информацией», – добавил он.

По данным проведенного исследования, более 40% российских пользователей онлайн-подписок сталкивались с трудностями при расторжении договоров. Чаще всего пользователи отмечали сложности с поиском кнопки отписки и невозможность отказаться от услуги в один клик. Авторы законопроекта надеются, что принятие документа позволит исправить эту ситуацию и защитить права миллионов российских потребителей.

«Для нас важно мнение тех, кто работает непосредственно в сфере онлайн-подписок, так как возможные риски видны им отчетливее. Нанести вред российским предпринимателям, которые сегодня активно работают и стремятся обеспечить качественный и надежный сервис для наших граждан, – точно не входит в наши планы. Но при этом сейчас у каждого пользователя в среднем по три платные подписки, а вот возможность управлять ими есть не всегда. Это мы и хотим исправить», – заключил парламентарий.