В президентской академии открыли программу подготовки по стратегическим коммуникациям

В рамках нового проекта «Управление стратегическими коммуникациями» на уровне бакалавриата и магистратуры ведущие преподаватели и эксперты отрасли будут готовить управленцев, медиатехнологов и аналитиков, способных эффективно проектировать информационно-политическое пространство и противодействовать информационно-психологическим операциям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Образовательный процесс строится на стыке нескольких гуманитарных дисциплин, в основе обучения лежат практикоориентированный подход и внимание к развитию цифровых компетенций студентов. Программы реализуются на базе Института общественных наук Академии (ИОН РАНХиГС). Первый набор программы – 40 человек, представителей органов государственной власти, компаний с госучастием, консалтинговых структур, аналитических центров, общественного сектора, а также СМИ и новых медиа. Конкурс составил пять человек на место, .

Академический руководитель проекта Виктория Карпова, открывая мероприятие, подчеркнула, что программа направлена прежде всего на подготовку нового поколения специалистов, готовых защищать национальные интересы и ценности в информационном пространстве: «Сегодня на базе Президентской академии состоялось открытие образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями». Его ключевая цель состоит в том, чтобы подготовить новую плеяду управленцев в сфере проектирования информационно-политического пространства. Мы действительно стоим перед определенной угрозой: речь идет об информационной и когнитивной войне, которая ведется против России. И в этой ситуации Президентская академия выполняет стратегическую задачу – подготовить пул профессионалов и экспертов, которые защитят национальный суверенитет в информационном пространстве и смогут дать эффективный ответ на цивилизационные вызовы, стоящие перед страной».

Профессиональная подготовка специалистов по стратегическим коммуникациям будет проходить очно, на базе Президентской академии и партнерских организаций: Администрации Президента, Правительства Москвы, АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», ВЦИОМ, ЭИСИ, РОЗ, ЦЗ «Машук», ПФКИ, КГ «Полилог» и др.

Проект «Управление стратегическими коммуникациями» был запущен на базе Института общественных наук Президентской академии в январе 2024 года и координирует методическую и образовательную работу в области подготовки специалистов по стратегическим коммуникациям, включая обеспечение участия отраслевых экспертов в образовательном процессе. Образовательные программы проекта нацелены на подготовку управленцев в сфере проектирования информационно-политического пространства, способных эффективно решать задачи в области защиты социокультурного и информационного суверенитета страны.