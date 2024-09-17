Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?5 комментариев
Грузия назвала условием перезагрузки отношений с США завершение украинского конфликта
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах «содержательной перезагрузки» отношений с США с 2025 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«С будущего года грузино-американские отношения подлежат содержательной перезагрузке, – сказал он во вторник в Тбилиси. – Мы сделаем для этого все возможное, какими бы контрпродуктивными ни были шаги второй стороны».
По его словам, «к сожалению, грузинская общественность услышала не одну ложь» от официальных американских представителей.
«Так, прямо лгал по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния» официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Мы его фактически уличили во лжи, когда он говорил, что в его стране аналогичный закон работает иначе», – заявил Ираклий Кобахидзе.
«Но мы не хотим возвращаться назад, пусть несправедливость останется в прошлом, как и нездоровые отношения. Завершатся выборы (парламентские в Грузии и президентские в США), завершится война на Украине, и мы позаботимся о перезагрузке, – сказал глава грузинского кабмина. – Кроме того, надеемся на персональную позитивную роль посла США в Грузии Робин Данниган».
Ранее во вторник Ираклий Кобахидзе назвал санкции США против граждан Грузии «несерьезными» и «вызывающими». «Эти санкции абсолютно контрпродуктивны», – отметил он.