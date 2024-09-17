Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России

Медведев заявил о важности подготовки к возмездию за преступления

Tекст: Елизавета Шишкова

Он высказался о текущих призывах западных политиков к ударам по России и отметил, что такие призывы необходимо помнить и быть готовыми к возмездию. Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул, что история знает примеры отложенной мести, как в случае с Троцким и Бандерой, а также действия других стран, включая США, против их врагов.

Медведев заявил, что такие операции требуют тщательной подготовки и важно помнить о справедливости и памяти невинно погибших. Он акцентировал внимание на неизбежности возмездия и отметил, что преступники против России должны осознавать, что за ними придут. Они должны жить в постоянном страхе, оглядываться и не иметь покоя.

Кроме того, Медведев подчеркнул необходимость использовать известное оружие противников и предложил создать открытую базу данных врагов России с их личной информацией для практических целей. Он отметил, что, несмотря на возможные правовые вопросы, такая мера будет полезна.

Ранее сообщалось, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по российской территории.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад уже вовлечен в конфликт на Украине и дискуссия в США о возможном разрешении Киеву атаковать Россию только формализует его участие.

В ответ на возможные поставки такого оружия, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия ответит так, что это не останется без последствий.