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    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу
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    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    14 комментариев
    17 сентября 2024, 11:41 • Новости дня

    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России

    Медведев заявил о важности подготовки к возмездию за преступления

    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул важность памяти о преступных призывах Запада и подготовки к возмездию, акцентируя внимание на неизбежности расплаты за преступления против России.

    Он высказался о текущих призывах западных политиков к ударам по России и отметил, что такие призывы необходимо помнить и быть готовыми к возмездию. Медведев в своем Telegram-канале  подчеркнул, что история знает примеры отложенной мести, как в случае с Троцким и Бандерой, а также действия других стран, включая США, против их врагов.

    Медведев заявил, что такие операции требуют тщательной подготовки и важно помнить о справедливости и памяти невинно погибших. Он акцентировал внимание на неизбежности возмездия и отметил, что преступники против России должны осознавать, что за ними придут. Они должны жить в постоянном страхе, оглядываться и не иметь покоя.

    Кроме того, Медведев подчеркнул необходимость использовать известное оружие противников и предложил создать открытую базу данных врагов России с их личной информацией для практических целей. Он отметил, что, несмотря на возможные правовые вопросы, такая мера будет полезна.

    Ранее сообщалось, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по российской территории.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад уже вовлечен в конфликт на Украине и дискуссия в США о возможном разрешении Киеву атаковать Россию только формализует его участие.

    В ответ на возможные поставки такого оружия, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия ответит так, что это не останется без последствий.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

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    15 сентября 2024, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

    Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

    Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на поставки урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

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    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

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    15 сентября 2024, 12:09 • Новости дня
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, ссылаясь на собственные источники, основная проблема заключается не в отсутствии разрешения на применение ракет, а в нежелании США делиться с Украиной необходимыми разведывательными данными. Отмечается, что без точных координат, полученных с помощью американских спутников и других разведывательных систем, ракеты Storm Shadow, использующие GPS для наведения, будут легко перехвачены российской ПВО или отклонятся от цели, передает «Коммерсант».

    «Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам»,– уточнил источник.

    В статье утверждается, что в администрации президента США Джо Байдена существуют разногласия по поводу поставок вооружений Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за более активную поддержку Киева, в то время как советник по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается более осторожной позиции.

    Как указал источник, даже если Байден не решится публично одобрить удары по российской территории, он может разрешить передачу Украине разведывательных данных, необходимых для эффективного применения ракет Storm Shadow. Однако пока этого не произошло.

    Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен просить разрешения у Байдена на удары вглубь России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией.

    В четверг президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    16 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нынешние руководители в Вашингтоне в тяге к подавлению инакомыслия и тоталитаризму перещеголяли сюжеты писателя Джорджа Оруэлла, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя санкции США против российских СМИ.

    Оруэлл обладал богатым воображением и историческим предвидением, однако он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство – писатель описал лишь его контуры, не сумев «проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем», отметил министр, передает ТАСС.

    «Его (Оруэлла) перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие, – сказал глава российского МИД. – Это тоталитаризм в чистом виде. И маккартизм тоже был детской игрой, как выяснилось».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

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    17 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники арестован 44-летний россиянин Денис Постовой, сообщил Минюст США.

    Постовой живет в Сарасоте в штате Флорида. Его обвиняют в «сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве», передает РИА «Новости».

    По утверждению властей США, Постовой занимался незаконными поставками микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

    Напомним, это не первый арест гражданина России американцами по подобным обвинениям. Так, россиянин Артур Петров был арестован на Кипре и передан США. В июле Максим Марченко был приговорен в США к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения. Дмитрий Тимашев также признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Утверждается, что он якобы пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы».

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

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    14 сентября 2024, 17:33 • Новости дня
    В США назвали безумием возможное разрешение Вашингтона по дальнобойному оружию

    WaS: Разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России окончится третьей мировой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение на применение западного дальнобойного оружия по целям в глубине России приведет к глобальному конфликту, заявил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

    Разрешение для киевского режима на применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине России – это более чем безумный и безрассудный шаг, заявил Брайен в материале Weapons and Strategy, передает РИА «Новости».

    «Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне», – подчеркнул Брайен.

    По его мнению, США думают о подобном разрешении, так как киевский режим может потерпеть поражение еще до начала выборов американского президента. В таком случае команде действующего президента Джо Байдена придется объяснять, почему они поддержали проигравшую сторону, а не завершили противостояние с помощью дипломатии.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    14 сентября 2024, 15:47 • Новости дня
    Рябков: Россия взвесит последствия перед ограничением на импорт урана и никеля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможен, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Он отметил, что президент России Владимир Путин и российское правительство не поддадутся эмоциям и не примут таких решений, о которых пришлось бы жалеть в будущем. При этом жесткие ответные меры не исключаются, добавил замминистра.

    США и их сателлиты ведут агрессивную экономическую политику в рамках гибридной войны с Россией, потому жесткость российских ответов также будет максимальна, заключил он.

    Ранее в сентябре Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что на такую мысль президента натолкнула практика незаконных торговых ограничений.

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    16 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в вооружении России

    СВР: США с помощью Киева приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках ракет в Россию

    Tекст: Константин Сергеев

    Новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США, чтобы нарастить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет, говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

    «Американцами спланирована провокация для усиления уже идущей кампании давления на Иран и КНДР за якобы ведущиеся поставки России баллистических ракет», – приводит ТАСС сообщение СВР.

    Провокаторы намеревались заявить, что именно такие боеприпасы и использовались в ходе «нанесения удара по детскому учреждению».

    Ранее в понедельник сообщалось, что Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории.

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    15 сентября 2024, 00:56 • Новости дня
    Посол Феоктистов обвинил США в попытках поссорить Россию и Аргентину

    Посол России Феоктистов обвинил США в попытках поссорить Россию и Аргентину

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон, распространяя безосновательные инсинуации в отношении российских СМИ, пытается вбить клин между Москвой и Буэнос-Айресом, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

    Дипломат обратил внимание на публикацию издания Infobae от 13 сентября, где приводились обвинения Госдепа в отношении RT и России в целом, о якобы намерениях Москвы «дестабилизировать» правительство аргентинского президента Хавьера Милея. По словам посла России, позиция Госдепа не подкреплена доказательствами, поскольку их просто не существует, передает ТАСС.

    Посол подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела других государств, и заявил, что заявил, что почти 140-летние дипотношения Москвы и Буэнос-Айреса не подвержены политической конъюнктуре.

    «Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», – заявил Феоктистов.

    Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании «выигрывать выборы» в Аргентине, Германии и Франции.

    госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что  якобы российская медиагруппа RT участвовала в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием» в других государствах.

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    14 сентября 2024, 15:44 • Новости дня
    Почти вся российская делегация на Генассамблее ООН получила визы

    Рябков: Американские визы получила почти вся делегация России на Генассамблее ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация России на 79-й Генассамблее ООН почти в полном составе получила американские визы, проблем не возникло, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

    «Проблем особых нет», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Замминистра выразил надежду, что американская сторона выдаст те визы, которые пока еще в работе.

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    14 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    Захарова назвала санкции против журналистов террористической атакой

    Захарова назвала американские санкции против журналистов РФ информационной террористической атакой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Санкции США против российских журналистов являются информационной террористической атакой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, на открытии VII Медиасаммита БРИКС.

    Она подчеркнула, что журналисты подверглись настоящей террористической информационной атаке, передает ТАСС.

    Захарова добавила: в отношении журналистов параллельно с чудовищными заявлениями политического характера осуществляется и физическая агрессия.

    «Наше молчание недопустимо. Все, что происходит в эти дни с российскими журналистами и российскими медиаструктурами, – нападение, которое на них совершает коллективный Запад», – заключила дипломат.

    Напомним, США ввели санкции против МИА «Россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly.

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