Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Песков: Запад уже вовлечен в конфликт на Украине
Песков: Запад уже вовлечен в конфликт на Украине, вопрос в формализации
Запад уже вовлечен в конфликт на Украине, дискуссией в США о возможном разрешении Киеву бить вглубь России он только формализует свое участие в конфликте, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что существует фактическая сторона дела и есть формализация фактической стороны дела.
«Мы видим информационную возню вокруг этого, много слухов, прогнозов разных аналитиков», – передает слова Пескова ТАСС.
При этом официальных заявлений пока нет, отметил представитель Кремля. Он указал, что неоднократно говорилось о том, что в конфликте и без разрешений участвуют американские специалисты.
Насчет того, что касается формализации, абсолютно недвусмысленно высказался президент России.
Напомним, Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.