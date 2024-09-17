Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Судя по всему, неформальное влияние очень сильно в Америке, стране-партнере Грузии. В санкциях объединили должностых лиц МВД и лидеров (ультраконсервативной пророссийской платформы) Alt-Info («Альт-инфо»). Это оскорбление полиции, оскорбление института (полиции) и попытка оказать влияние на волю граждан Грузии» перед выборами в парламент 26 октября, заявил он.

По его словам, американские санкции направлены на «вмешательство в выборы».

«С приближением выборов в парламент мы ожидаем еще более жестких реакций», – отметил Мамука Мдинарадзе.

Минфин США санкционировал должностных лиц МВД, а Госдеп США принял визовые ограничения против свыше 60 грузинских граждан и членов их семей, чьи имена не раскрываются. Причина, по мнению Вашингтона, – «подрыв основных свобод, включая свободу выражения мнений».

В список санкционированных внесены глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. Кроме того, в перечне лидеры ультраконсервативной пророссийской платформы Alt-Info Зураб Махарадзе и Константин Моргошия.

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа назвал санкции США «комичными». «Нас этим не запугать, мы защищаем интересы нашей страны», – сказал он.