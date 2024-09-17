Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.2 комментария
Нарышкин обвинил Европу в наследовании прогерманской политики
Нарышкин сравнил текущие режимы Европы с коллаборационистами
Политика современных проамериканских режимов в Европе наследует подходы прогерманских правительств Второй мировой, и подчеркнул, что многие жители Европы остаются на «правильной стороне истории», несмотря на позиции своих властей, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
Он высказал мнение о том, что политика современных проамериканских режимов в Европе наследует линии прогерманских коллаборационистских правительств времен Второй мировой войны. Как сообщает ТАСС, на круглом столе, посвященном истории движения Сопротивления, Нарышкин заявил, что такие режимы игнорируют коренные интересы своих стран и народов.
Нарышкин подчеркнул, что многие жители Европы остаются на «правильной стороне истории». Он отметил, что, несмотря на политические позиции своих государств, эти люди сохраняют свои здоровые моральные позиции и не поддерживают текущие политические режимы.
Нарышкин также выразил уверенность в объединяющей памяти о героических участниках Словацкого национального восстания, 80-летие которого отмечается в этом году. Он напомнил, что восстание, начавшееся 29 августа 1944 года, стало значимым эпизодом народного сопротивления нацистским захватчикам, получившим поддержку от Советского Союза.
Ранее Нарышкин заявил, что российская сторона не доверяет высказываниям с Запада о том, что киевский режим сам подготовил вторжение в Курскую область. Кроме того, некоторые политики Запада считают возможным развязывание крупномасштабного военного конфликта, добавил он.