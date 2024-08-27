Нарышкин: Россия не верит в заверения Запада о непричастности к вторжению в Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

«Нет, доверия к таким заявлениям нет», – заявил Нарышкин в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что США и их союзники пытаются ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить морские транспортные коммуникации.

Для этого они наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, которые прилегают к российской территории, подчеркнул глава коллегии.

По его словам, западные страны начали кампанию по дискредитации морской деятельности России, «особенно в высоких широтах», для этого в том числе используется экологическая повестка.

Зарубежные спецслужбы создают террористические активы в России, которые направлены против стратегически важных объектов морской инфраструктуры. Кроме того, за границей проводятся задержания и аресты российских судов, вводятся вторичные санкции против компаний, выполняющих перевозки в интересах России.

Прекращаются поставки судового оборудования и приостанавливается строительство российских судов на зарубежных верфях.

«Все это формирует существенные угрозы для безопасности России», – отметил Патрушев.

Необходима целенаправленная и скоординированная морская политика, выявление эффективных мер по преодолению рисков и угроз интересам и безопасности России.

Арктическое направление должно получить особое внимание в рамках национальной морской политики, поскольку ситуация в этом регионе становится более напряженной. Важно нейтрализовать угрозы, связанные с наращиванием иностранного военного присутствия в Заполярье.

Приоритетом для России является развитие Севморпути, он обеспечивает свободный выход в Мировой океан и открывает доступ к Юго-Восточной Азии, Персидскому заливу и Африке.

Страна развивает торговлю с этими регионами, потому Севморпуть стал многократно важнее.

Севморпуть должен взять на себя роль одной из главных транспортных артерий, для этого нужно модернизировать инфраструктуру и обеспечить развитие портов в районе его действия. В первую очередь это Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек. Также важно активно использовать потенциал крупнейших сибирских рек.

Патрушев обратил внимание на важность работы по отстаиванию и защите национальных интересов России на международных площадках.