Жительница Курской области рассказала, как была ранена FPV-дроном при эвакуации

Жительница Суджанского района Курской области рассказала, как была ранена FPV-дроном при эвакуации

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, вечером 6 августа они с мужем вывозили внучку в село Большое Солдатское, когда машину атаковал дрон. В результате атаки женщина получила ранение, передает ТАСС.

Она уточнила, что при встрече с сестрой, которая также находилась в Большом Солдатском, та обнаружила на ее одежде большое количество крови, после чего Шеляховой оказали помощь, она была направлена в Курск.

«Получила ранение в бок. Мне прилетело, задело печень. Делали операцию, была долгой, (операция) была в течение четырех часов. Сутки потом была в реанимации… Я десять дней пролежала в больнице», – добавила она.

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