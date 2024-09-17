Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.0 комментариев
Жительница Курской области рассказала, как была ранена FPV-дроном при эвакуации
Жительница Суджанского района Курской области рассказала, как была ранена FPV-дроном при эвакуации
Жительница Суджанского района Курской области Наталья Шеляхова рассказала, как вместе с мужем и внучкой попала под удар украинского FPV-дрона во время эвакуации.
По ее словам, вечером 6 августа они с мужем вывозили внучку в село Большое Солдатское, когда машину атаковал дрон. В результате атаки женщина получила ранение, передает ТАСС.
Она уточнила, что при встрече с сестрой, которая также находилась в Большом Солдатском, та обнаружила на ее одежде большое количество крови, после чего Шеляховой оказали помощь, она была направлена в Курск.
«Получила ранение в бок. Мне прилетело, задело печень. Делали операцию, была долгой, (операция) была в течение четырех часов. Сутки потом была в реанимации… Я десять дней пролежала в больнице», – добавила она.
Ранее стало известно об изнасиловании и убийстве женщины солдатами ВСУ в Курской области.