Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Якушев назвал главную задачу ЕР в осеннюю сессию
Якушев назвал работу над бюджетом главной задачей «Единой России» в осеннюю сессию Госдумы
Ключевой задачей «Единой России» в период осенней сессии в Государственной думе является работа над бюджетом и отражением в нем положений народной программы партии, заявил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев.
Эти положения должны быть полностью профинансированы, подчеркнул Якушев по итогам собрания думской фракции ЕР, сообщается в Telegram-канале партии.
«Есть ряд внесенных инициатив «Единой России», мы также будем работать над ними. Это законопроекты, касающиеся молодежной политики, поддержки участников специальной военной операции, и ряд социально важных законопроектов, по которым ожидаем положительных решений», – сказал Якушев.
Ранее ЕР предложила обеспечить бойцов СВО дополнительными жилищными гарантиями.