Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Минобороны: Пусковая установка украинской РСЗО уничтожена северо-западнее Сум
Минобороны: Пусковая установка украинской РСЗО MLRS американского производства уничтожена недалеко от Сум
Вместе с боекомплектом уничтожена северо-западнее города Сумы пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средства объективного контроля обнаружили цель южнее Нового Пути, в 38 км северо-западнее Сум. Точные координаты места замаскированного укрытия боевой машины были определены, командование приняло решение об ударе», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
БПЛА «Иноходец» нанес ракетный удар, уничтоживший пусковую установку MLRS, боекомплект из 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до десятка человек личного состава.
Как сообщалось в прошедшее воскресенье, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS. На прошедшей неделе группировка «Днепр» уничтожила две РСЗО MLRS американского производства.