Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Российским школьникам рассказали о 50-летии строительства БАМа
В российских школах и колледжах 16 сентября прошел особенный урок в рамках цикла «Разговоры о важном», посвященный 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Это грандиозное событие в истории нашей страны стало центральной темой занятия «Дорогами России», где школьники и студенты узнали о развитии железнодорожной сферы и ее значении для экономики и повседневной жизни, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На занятии «Разговоры о важном» к школьникам и студентам обратились ветераны строительства магистрали – Юрий Сергеевич Вербицкий и Александр Николаевич Шалвайтис. Эти люди стали живыми свидетелями и участниками грандиозного проекта, который изменил облик страны. Они поделились с молодым поколением не только историей строительства, но и личными воспоминаниями о тех непростых днях.
Ветераны рассказали о том, как в экстремальных условиях, отрезанные от привычной цивилизации, строители БАМ трудились на пределе человеческих возможностей. Несмотря на все трудности, они были полны энтузиазма и решимости. Каждый километр дороги был результатом тяжелого труда, взаимопомощи и веры в общее дело. Эти истории вдохновили молодых слушателей, показав им, что значит настоящая сила духа и единство.
Классные руководители и советники директоров по воспитанию совместно со школьниками и студентами отметили, что железные дороги, подобные БАМ, не только ускоряют доставку товаров и посылок, но и улучшают качество жизни людей в отдаленных регионах.