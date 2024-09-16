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    О чем МВФ начинает торговаться с Россией
    Подозреваемый в покушении на Трампа посещал Украину
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить частичное прекращение огня
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    Рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у Обухово под Киевом
    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни
    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России
    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    0 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    8 комментариев
    16 сентября 2024, 09:25 • Новости дня

    ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у Обухово в Киевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три удара зафиксированы в районе Обухово Киевской области Украины и вблизи него, поражена «живая сила и техника на тайном складе», сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксированы три прилета в городе Обухове и рядом с ним, поражена живая сила и техника ВСУ на «тайном складе», передает РИА «Новости».

    «В Васильков прилет по располаге… В Каневе накрыли располагу, вой стоит на полгорода», – добавил Лебедев.

    Ранее Лебедев сообщил, что взрывы прогремели ночью в районе ж/д станции в Одессе, где находятся склады ВСУ.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    15 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен, заявили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

    Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

    В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

    По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    15 сентября 2024, 12:28 • Новости дня
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два самолета Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины, заявили в Минобороны России. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили украинский железнодорожный эшелон с вооружением.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в течение суток сбили два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, ПВО уничтожила истребитель МиГ-29. Также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 БПЛА, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

    Там добавили, что российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА и цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

    В министерстве добавили, что также была поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 148 районах.

    В Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дылеевка, Федоровка, Северск, Константиновка, Звановка, Ступочки и Предтечино ДНР. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

    Там отметили также, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Лиман, Берестовое, Пески-Радьковские, Ковшаровка, Новоегоровка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.  Потери противника составили до 570 военнослужащих, 155-мм гаубица М777, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198, 155-мм буксируемая гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», две гаубицы L-119 и и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

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    15 сентября 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
    Стало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия России освободила село Борки в Курской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Отмечается, что ВСУ утром в воскресенье отступили из населенного пункта ближе к государственной границе, передает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что населенный пункт был освобожден силами бойцов 810-й бригады морской пехоты, а также отряда специального назначения «Арбат» и осетинского батальона «Сармат».

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» продолжила уничтожение формирований ВСУ в Курской области, она освободила Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

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    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

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    16 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Командовавший обороной Малой Локни подполковник рассказал о выходе из окружения

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы, которые обороняли поселок Малая Локня в Курской области от вооруженных сил Украины, не потеряли ни одного человека, когда прорывались из окружения, сообщил командир батальона подполковник Александр Данилов.

    «Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение», – приводит слова Данилова РИА «Новости».

    Данилов сообщил, что бойцы проделали проходы в ограждении колонии, где держали оборону. Сначала выдвинулись к дружественному опорному пункту, который располагался в километре от колонии.

    «В колонну по одному, так и шли 31 человек», – сказал Данилов. Он предположил, что «первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять» ,но другие продолжали вести огонь. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», – сказал Данилов.

    К 4.00 российские военные добрались до опорного пункта и присоединились к его защитникам. Украинские войска продолжили атаки: «Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек». Группа ВСУ была ликвидирована. Новый штурм ВСУ предприняли около 17.30 – пятеро украинских военных были убиты, шестой «получил ранение, сдался в плен». ВСУ устроили сильный минометный обстрел опорного пункта.

    Группа Данилова двинулась дальше. Через сутки по лесам и болотам добрались до расположения российских войск. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.

    Напомним, Данилов две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Колонию выбрали как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы.

    В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

    Президент России Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны. Путин объявил о решении подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России. Кроме того, президент предложил Данилову пройти обучение в академии Генштаба.

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    16 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием

    Боррель подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России

    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ некоторых стран Европы позволить вооруженным силам Украины наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Киева со стороны Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что ЕС принял на себя обязательство оказать Киеву всю возможную помощь в «обороне». «Оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. Таким образом, «единой позиции ЕС по этому вопросу нет», сказал Боррель.

    Он полагает, что «нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней». Боррель считает, что позиция ЕС «подрывает доверие» к «решимости» Европы «поддерживать Украину». Боррель призвал продолжить обсуждение данной темы на Генассамблее ООН на следующей неделе.

    При этом он считает, что разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России не следует считать «вступлением в войну с Россией» или «подливанием масла в огонь».

    Напомним, президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер сохранили запрет для Украины на нанесение ударов западными ракетами вглубь российской территории. В итоговом заявлении после их пятничной встречи не оказалось слов о разрешении ВСУ наносить удары западными ракетами вглубь территории России. На днях президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием будут означать войну НАТО с Россией.

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    16 сентября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на неспособность Киева оснастить четыре бригады ВСУ

    Зеленский заявил о неспособности Украины оснастить даже четыре бригады ВСУ из 14 необходимых

    Tекст: Антон Антонов

    Украине требуется подготовить 14 бригад ВСУ, но сейчас не удается оснастить даже четыре, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленского спросили, почему у ВСУ все еще нет необходимого количества вооружений, хотя США и Европа оказывают Украине помощь. Он ответил, что такая ситуация сложилась из-за «многих причин».

    «Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми, – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN. – Мы не оснастили даже четырех».

    Кроме того, затянувшаяся на восемь месяцев пауза, когда американский Конгресс не мог договориться о помощи Киеву, вынудила украинскую сторону задействовать все имевшиеся резервы, сказал он. Как заявил Зеленский, Украина «использовала все, что могла», было передано «то, что есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах», в которых сейчас нуждаются ВСУ. «Мы забрали все оружие, которое у них было», – заявил Зеленский.

    Напомним, Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

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    16 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ перебросили иностранных наемников на Краснолиманское направление

    Источник: ВСУ перебрасывают иностранных наемников на Краснолиманское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебрасывают резервные силы из числа иностранного контингента на Краснолиманское направление в ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ перебрасывают на Краснолиманское направление иностранных наемников и несколько единиц техники.

    Ранее сообщалось, что поляки в составе ВСУ мародерствовали в домах мирных жителей в Курской области.

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    15 сентября 2024, 19:34 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Попытка ВСУ атаковать объекты на территории России про помощи БПЛА была пресечена около 18.45 мск, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам России: дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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    16 сентября 2024, 05:25 • Новости дня
    Релейные шкафы и машины военных подожгли на Украине

    За сутки на Украине подожгли четыре релейных шкафа и три машины военных

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре поджога релейных шкафов на железной дороге и три поджога автомобилей военных зафиксировано за сутки, сообщили источники в правоохранительных органах Украины.

    Два релейных шкафа подожгли в Днепропетровской области Украины, третий – в Харьковской, четвертый – в Черниговской. Машины военных подожгли в городе Кропивницкий (Кировоград), передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на Украине продолжается волна поджогов автомобилей военных и релейных шкафов на железной дороге. Глава нацполиции страны Иван Выговский сообщил, что произошло более 200 поджогов машин украинских военных.


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    15 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    В результате сбития БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель

    Гладков: Над Белгородским районом сбит БПЛА, ранен мирный житель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Над Белгородским районом сбит беспилотник, ранен мирный житель, в здании промпредприятия повреждена кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, над Белгородским районом был сбит БПЛА, в результате чего был ранен мирный житель, которого с осколочными ранениями отправили в больницу, передает РИА «Новости». Гладков добавил, что в результате сбития в здании промышленного предприятия была повреждена кровля.

    Ранее после атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома.

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    16 сентября 2024, 00:38 • Новости дня
    Герой России: Опыт «Зарницы 2.0» закаляет характер и пригодится в жизни

    Tекст: Антон Антонов

    Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» – это испытание, которое формирует характер, такой опыт пригодится в жизни, заявил ветеран специальной военной операции, участник программы «Время Героев», Герой России Владислав Головин (позывной «Струна»).

    «Это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе… Я вижу, как участники игры растут на глазах – от первых шагов до уверенных и слаженных действий», – приводят слова Головина организаторы «Зарницы 2.0».

    Головин считает, что «навыки и качества, приобретенные на поле «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации». Участники игры «выходят отсюда не просто с новыми знаниями, а с осознанием того, что значит быть частью команды и нести ответственность за своих товарищей», сказал он.

    В свою очередь, главнокомандующий игрой, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов подчеркнул, что каждое испытание на «Зарнице 2.0» стало «возможностью применить на практике все те знания и навыки, которые ребята получили под руководством своих наставников». «Мы гордимся тем, как участники показали свою готовность справляться с любыми вызовами, демонстрируя высокий уровень подготовки, профессионализма и взаимопомощи», – сказал он.

    Церемония закрытия и награждение победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошли в Волгограде на Мамаевом Кургане у монумента «Родина-мать зовет!»

    В качестве участников и почетных гостей «Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин. Присутствовавшие на военно-патриотической игре Герои России также являются участниками кадровой программы «Время Героев», направленной на подготовку российских ветеранов и участников СВО для госслужбы.

    Напомним, «Зарница 2.0» была создан по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. Проект объединил участников со всей страны. Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций. При этом ребята общались с наставниками, имеющими реальный военный опыт.

    В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.

    Ребята разделились на две армии: «Волга» и «Ахтуба», состоявшие из нескольких десятков отрядов. Каждый отряд сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. В отряды входили командир (радист), военный корреспондент, специалист кибербезопасности (политрук), сапер, штурмовик, топограф (минометчик), операторы дронов и медики.

    Армиям предстояло решить задачу по поиску и уничтожению Центра психологических операций условного противника. Участники выполняли тактические задания, осуществляли захват и удержание точек интереса, штурмовали укрепрайоны, искали разведданные, наносили удары по условным противникам силами авиации и артиллерии. Чтобы придать этапу больше динамики и реалистичности, использовалось лазертаг-оборудование, позволяющее фиксировать ранения и поражения участников. Победителем признавалась армия, набравшая наибольшее число баллов.

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    16 сентября 2024, 07:37 • Новости дня
    Белгород попал под обстрел ВСУ

    Гладков: Белгород попал под обстрел ВСУ, есть попадания в жилые помещения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области сообщил, что Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины утром в понедельник, есть попадания в жилые помещения.

    По его словам, идет обстрел города Белгорода, есть информация о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые помещения, передает «Интерфакс».

    Ранее Гладков сообщил, что в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в дом пострадали двое детей.

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