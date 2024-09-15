На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Москвичам пообещали возврат к нормальной сентябрьской осени
Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени, в следующие выходные ожидается плюс 16-21 градус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, до четверга ожидается по ночам около 10 градусов, днем уже не выше 23-25, в пятницу произойдет провал холодного фронта, поэтому температура будет плюс 20, а в следующие выходные – 16-21, то есть произойдет возврат к нормальной сентябрьской осени, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в понедельник на Земле ожидаются магнитные средней и сильной активности.
Напомним, в субботу на Солнце зафиксировали одну из самых сильных с 2017 года вспышек.