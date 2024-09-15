Москвичам пообещали возврат к нормальной сентябрьской осени

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, до четверга ожидается по ночам около 10 градусов, днем уже не выше 23-25, в пятницу произойдет провал холодного фронта, поэтому температура будет плюс 20, а в следующие выходные – 16-21, то есть произойдет возврат к нормальной сентябрьской осени, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в понедельник на Земле ожидаются магнитные средней и сильной активности.

Напомним, в субботу на Солнце зафиксировали одну из самых сильных с 2017 года вспышек.