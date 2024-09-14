На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Путин: В этот период важно защищать свободу слова в мире
Мир проходит через сложный период, потому важно защищать свободу слова, бороться за достоверность информации, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гостям торжественного вечера по случаю 120-летия ТАСС, в числе которых участники Медиасаммита БРИКС.
«Сейчас, когда идет сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации. Подлинную свободу слова, которая, отражая разные мнения, позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, страны БРИКС наращивают сотрудничество во всех сферах, в том числе в информационной, они разделяют ценности равноправного, действительно справедливого мироустройства.
«И здесь, конечно, огромная роль принадлежит СМИ, которые стремятся предоставить обществу, гражданам объективную и неискаженную картину мира, показать многообразие культур и традиций», – подчеркнул президент.
Он выразил надежду, что Медиасаммит БРИКС поможет установить деловые и дружеские контакты внутри объединения.
Глава государства отметил, что в октябре в Казани пройдет встреча глав государств БРИКС.