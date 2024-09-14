Путин: В этот период важно защищать свободу слова в мире

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сейчас, когда идет сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации. Подлинную свободу слова, которая, отражая разные мнения, позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, страны БРИКС наращивают сотрудничество во всех сферах, в том числе в информационной, они разделяют ценности равноправного, действительно справедливого мироустройства.

«И здесь, конечно, огромная роль принадлежит СМИ, которые стремятся предоставить обществу, гражданам объективную и неискаженную картину мира, показать многообразие культур и традиций», – подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что Медиасаммит БРИКС поможет установить деловые и дружеские контакты внутри объединения.

Глава государства отметил, что в октябре в Казани пройдет встреча глав государств БРИКС.