На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Директора ресторана в Москве отправили по домашний арест после отравления китайцев
Директора московского ресторана китайской кухни Екатерину Шаповалову отправили под домашний арест после отравления туристов из Китая в одном из столичных ресторанов.
Шаповалову отправили под домашний арест до 13 ноября 2024 года по решению Мещанского райсуда, передает ТАСС.
Также ей установили запреты и ограничения.
Директора ресторана обвиняют по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее сообщалось, что китайские туристы отравились в московском ресторане национальной кухни. Им стало плохо после употребления карпа на пару с рисом, госпитализированы четыре человека.