Два украинских БпЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями

В воскресенье около 12.30 мск российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима осуществить террористические атаки на территории Российской Федерации с использованием беспилотников. Об этом пишет «РИА Новости».

Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над Курской и Белгородской областями. В результате оперативных действий удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы.

Подобные атаки становятся регулярной угрозой для приграничных регионов России, но силы ПВО успешно справляются с задачей защиты воздушного пространства. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и предпринимать меры для обеспечения безопасности.

Так, утром в субботу Минобороны сообщало, что в ночь на 14 сентября силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.