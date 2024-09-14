Захарова назвала санкции против журналистов информационной террористической атакой

Захарова назвала американские санкции против журналистов РФ информационной террористической атакой

Tекст: Елизавета Шишкова

Она подчеркнула, что журналисты подверглись настоящей террористической информационной атаке как корпорации, а также в своем личном качестве», передает ТАСС.

Захарова добавила, в отношении журналистов параллельно с чудовищными заявлениями политического характера идет и физическая агрессия.

«Наше молчание недопустимо. Все, что происходит сегодня в эти дни с российскими журналистами и с российскими медиаструктурами, – нападение, которое на них совершает коллективный Запад, может произойти с каждым из вас», – заключила дипломат.

Напомним, США ввели санкции против МИА «Россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly.