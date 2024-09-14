Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.95 комментариев
Захарова назвала санкции против журналистов информационной террористической атакой
Захарова назвала американские санкции против журналистов РФ информационной террористической атакой
Санкции США против российских журналистов являются информационной террористической атакой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС.
Она подчеркнула, что журналисты подверглись настоящей террористической информационной атаке как корпорации, а также в своем личном качестве», передает ТАСС.
Захарова добавила, в отношении журналистов параллельно с чудовищными заявлениями политического характера идет и физическая агрессия.
«Наше молчание недопустимо. Все, что происходит сегодня в эти дни с российскими журналистами и с российскими медиаструктурами, – нападение, которое на них совершает коллективный Запад, может произойти с каждым из вас», – заключила дипломат.
Напомним, США ввели санкции против МИА «Россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly.