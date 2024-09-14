Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.95 комментариев
В Госдуме посоветовали Западу открыть второй фронт против нацистов на Украине
Депутат Шеремет: Здравомыслящим элитам Запада следует открыть второй фронт против нацистов
Западным странам, во главе которых еще остались здравомыслящие элиты, следует задуматься над открытием второго фронта против возродившегося на Украине нацистского режима, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Он пояснил, что в сложившейся ситуации предлагает здравомыслящим западным элитами сражаться против нацистов, как это делали их предки. «Плечом к плечу вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю фашистскую чуму нашего столетия», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Шольц заявил, что считает план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным.