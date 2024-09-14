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Пушков дал характеристику смеху Харрис
Пушков назвал смех Харрис частью избирательных технологий
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что смех Камалы Харрис является не искренним проявлением эмоций, а частью стратегии избирательных технологий, направленной на взаимодействие с публикой.
Алексей Пушков, российский сенатор и политический аналитик, высказал свое мнение относительно кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США. Он считает, что Харрис, в отличие от Дональда Трампа, который, по его словам, выступает как кандидат здравого смысла, представляет собой продукт избирательных технологий, отметил он в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что постоянный смех Харрис не должен вводить в заблуждение, так как он, по его мнению, является лишь приемом, созданным для сокрытия содержательной пустоты и облегчения взаимодействия с толпой. Он подчеркнул, что смех Харрис лишен эмоциональной наполненности и является частью запрограммированной матрицы.
Таким образом, Пушков противопоставляет Трампа и Харрис, утверждая, что первый представляет человеческое начало на выборах, в то время как вторая символизирует политическую технологию. Это отражает, по его мнению, две различные Америки и подходы к политике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после слов президента Владимира Путина о Камале Харрис все должны «влюбиться» в ее смех.
А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что смех вице-президента США Камалы Харрис является «гнетущим».