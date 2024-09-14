Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.61 комментарий
Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной
Показания свидетелей подтверждают причастность к аварии в котельной Подольска в Московской области заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева, а также руководства котельной и завода-владельца, следует из судебных документов.
Как следует из материалов дела, следствие располагает достаточным количеством доказательств, указывающих на виновность фигурантов. К ним относятся показания свидетелей и потерпевших, протокол осмотра места происшествия, а также другие материалы, представленные следователем, передает РИА «Новости».
В начале января после массового отключения отопления в микрорайоне Климовск в Подольске были задержаны начальник котельной Александр Чиков, гендиректор Климовского специализированного патронного завода Игорь Кушников, а также замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев.
В настоящее время Роман Рязанцев находится под стражей, а Александр Чиков был переведен под домашний арест.
Было возбуждено уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации.
Напомним, в результате аварии в Подольске на котельной КСПЗ более 20 тыс. человек остались без отопления в 20-градусный мороз.