Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

Tекст: Вера Басилая

Как следует из материалов дела, следствие располагает достаточным количеством доказательств, указывающих на виновность фигурантов. К ним относятся показания свидетелей и потерпевших, протокол осмотра места происшествия, а также другие материалы, представленные следователем, передает РИА «Новости».

В начале января после массового отключения отопления в микрорайоне Климовск в Подольске были задержаны начальник котельной Александр Чиков, гендиректор Климовского специализированного патронного завода Игорь Кушников, а также замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев.

В настоящее время Роман Рязанцев находится под стражей, а Александр Чиков был переведен под домашний арест.

Было возбуждено уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации.

Напомним, в результате аварии в Подольске на котельной КСПЗ более 20 тыс. человек остались без отопления в 20-градусный мороз.