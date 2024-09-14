Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.56 комментариев
Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России
Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.
«Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.
Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.
Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.
Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.