Замминистра обороны Фомин раскритиковал американскую «политику двойного сдерживания» России и Китая

Tекст: Антон Антонов

Фомин на Сяншаньском форуме отметил, что конструктивное взаимодействие Москвы и Пекина ускоряется. Тем временем США и «их сателлиты» пытаются удержать «ускользающее глобальное доминирование». Для этого они предпринимают попытки «подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития».

«Такой курс в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая», – приводит слова Фомина ТАСС.

Как подчеркнул Фомин, политика США направлена не только против России и Китая, но и против других стран по всему миру, включая Иран, Сирию, Палестину, КНДР, Кубу, Венесуэлу, страны Сахеля, которые не хотят покориться «диктату Вашингтона».

Напомним, министр обороны Китая Дун Цзюнь на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине назвал условия урегулирования конфликта на Украине.