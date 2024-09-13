Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Минобороны раскритиковало США за «политику двойного сдерживания» России и Китая
Замминистра обороны Фомин раскритиковал американскую «политику двойного сдерживания» России и Китая
США, пытаясь удержать глобальное доминирование, проводят политику так называемого двойного сдерживания России и Китая, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Фомин на Сяншаньском форуме отметил, что конструктивное взаимодействие Москвы и Пекина ускоряется. Тем временем США и «их сателлиты» пытаются удержать «ускользающее глобальное доминирование». Для этого они предпринимают попытки «подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития».
«Такой курс в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая», – приводит слова Фомина ТАСС.
Как подчеркнул Фомин, политика США направлена не только против России и Китая, но и против других стран по всему миру, включая Иран, Сирию, Палестину, КНДР, Кубу, Венесуэлу, страны Сахеля, которые не хотят покориться «диктату Вашингтона».
Напомним, министр обороны Китая Дун Цзюнь на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине назвал условия урегулирования конфликта на Украине.