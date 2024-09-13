  • Новость часаКитай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
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    Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
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    Астроном пообещал «светопредставление» в небе над Россией в ночь на пятницу
    В США четырех человек обвинили в шпионаже в пользу России
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России
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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    13 сентября 2024, 06:58 • Новости дня

    Минобороны раскритиковало США за «политику двойного сдерживания» России и Китая

    Замминистра обороны Фомин раскритиковал американскую «политику двойного сдерживания» России и Китая

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь удержать глобальное доминирование, проводят политику так называемого двойного сдерживания России и Китая, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

    Фомин на Сяншаньском форуме отметил, что конструктивное взаимодействие Москвы и Пекина ускоряется. Тем временем США и «их сателлиты» пытаются удержать «ускользающее глобальное доминирование». Для этого они предпринимают попытки «подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития».

    «Такой курс в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая», – приводит слова Фомина ТАСС.

    Как подчеркнул Фомин, политика США направлена не только против России и Китая, но и против других стран по всему миру, включая Иран, Сирию, Палестину, КНДР, Кубу, Венесуэлу, страны Сахеля, которые не хотят покориться «диктату Вашингтона».

    Напомним, министр обороны Китая Дун Цзюнь на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине назвал условия урегулирования конфликта на Украине.

    12 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России

    Reuters: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России

    СМИ: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские власти призвали местных автопроизводителей пересмотреть свои инвестиционные стратегии и отказаться от вложений в зарубежные проекты, особенно в Индии, Турции и России, пишет агентство Reuters.

    Министерство торговли КНР в ходе специального совещания предупредило китайских автопроизводителей об опасности инвестиций в автостроение за рубежом, пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает «Газета.Ru».

    Им рекомендовано отказаться от развития производства в Индии, Турции и России, а также ограничить свою деятельность в Европе и Таиланде исключительно сборкой готовых автомобилей.

    В марте экспорт из Китая в Россию машин и оборудования упал на 15%.

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    12 сентября 2024, 12:17 • Новости дня
    Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
    Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия по ударам в глубине российской территории принято давно, его пытаются оформить в публичном пространстве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не сомневается, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки на территорию России принято давно, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», – добавил глава ведомства.

    По его словам, западные военные специалисты в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами по сугубо гражданским целям.

    Запад напрямую помогает в террористических акциях Киева, подчеркнул министр.

    Ранее американский президент Джозеф Байден сообщал, что США работают над снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    12 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России

    Times: Байден не разрешит бить оружием США вглубь России, но разрешит британским и французским

    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских аналогов этого вида оружия, пишет The Times.

    Речь идет о британских Storm Shadow и французских Scalp, если Лондон и Париж заинтересованы в таком сценарии, пишет The Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Вместе с тем источник в британских военных кругах заявил изданию, что Британии не нужно одобрение со стороны других западных стран для разрешения Украине бить вглубь российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    12 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    В США четырех человек обвинили в шпионаже в пользу России
    В США четырех человек обвинили в шпионаже в пользу России
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Флорида присяжные признали четырех граждан США, двоим из которых 82 и 72 года, виновными в шпионаже в пользу России.

    Как говорится в заявлении американского Минюста, четверо американцев признаны виновными «в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства», передает РИА «Новости».

    Им предъявляют создание петиций, выступление на конференциях в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение акций протеста и участие в них, передает RT. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.

    В мае в Германии офицера приговорили к 3,5 года тюрьмы за предполагаемый «шпионаж» в пользу России.

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    13 сентября 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

    Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

    Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

    Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

    Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

    Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулировании палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    12 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России

    Госдеп заявил об отсутствии изменений в позиции Вашингтона по ограничениям на применение Киевом оружия США против России

    Tекст: Антон Антонов

    На данный момент позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России не изменилась, сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    «У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», – приводит слова Пателя РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Он подчеркнул, что США предоставляют Украине «экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь». Госдеп полагает, что эта поддержка продолжится. США намерены способствовать большей интеграции Украины с НАТО и ЕС.

    Напомним, СМИ сообщают, что президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских ракет.

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    12 сентября 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков: Разрешение США Киеву бить вглубь России вызовет соответствующую реакцию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение Соединенных Штатов киевскому режиму бить их дальнобойным оружием вглубь российской территории приведет к соответствующей реакции России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Конечно, это приведет к соответствующей реакции России», – сказал Песков «Известиям».

    Он также отметил, западные страны хотят продолжить ведение боевых действий с Россией до последнего украинца, разрешив Киеву бить вглубь России.

    Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден сообщил, что американские власти работают над снятием ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.

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    12 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за возможного разрешения ударов вглубь России
    Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за возможного разрешения ударов вглубь России
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бизнесмен Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны, если США разрешат Киеву применять американское оружие для ударов вглубь территории России.

    Он прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пост пользователя о третьей мировой войне в случае такого разрешения: «Безусловно, шаг в этом направлении», – цитирует его ТАСС.

    Ранее об угрозе третьей мировой по этой же причине заявил миллиардер Дэвид Сакс.

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    13 сентября 2024, 05:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»

    Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.

    «Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.

    СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.


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    12 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    СМИ: США и Китай возобновили военные контакты

    WSJ: США и Китай возобновили военные контакты, чтобы снизить напряженность в Южно-Китайском море

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Китай предпринимают шаги по восстановлению военных контактов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

    По информации издания, в последние недели состоялись встречи высокопоставленных американских и китайских военных, передает ТАСС.

    Пентагон рассчитывает на участие генерала У Янаня, в чье командование входят операции в Южно-Китайском море, в предстоящей военной конференции на Гавайях.

    В Пентагоне заявили, что США намерены «поддерживать открытыми линии связи», чтобы предотвратить перерастание конкуренции между странами в конфликт.

    Напомним, что Пекин приостановил диалог с Вашингтоном по линии военных ведомств в 2022 году после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

    Ранее вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила республиканца Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю и развязыванию торговых войн.

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    12 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Эксперт: Рост интереса к БРИКС в мире стал дипломатической победой Москвы

    Политолог Данилин: БРИКС становится «клубом будущего»

    Эксперт: Рост интереса к БРИКС в мире стал дипломатической победой Москвы
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БРИКС стала влиятельной организацией, без которой невозможно обсуждение мировой стабильности. Присоединиться к БРИКС хотят многие государства, что можно расценивать как дипломатическую победу России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин встретился с представителями БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

    «БРИКС превратилась в важнейшую международную организацию, влияние которой с каждым годом растет. В состав объединения входят мощные державы, каждая из которых задает политический тон в своем регионе. Неудивительно, что к этому «клубу будущего» хотят присоединиться многие страны», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Рост интереса к БРИКС является огромной дипломатическо победой Москвы. Россия стояла у самых истоков формирования организации, прошла вместе с ней колоссальный путь развития и сегодня достойно занимает место председателя объединения», – отмечает он.

    При этом, по словам политолога, председательство в БРИКС – большая ответственность для России. «Москва заинтересована в дальнейшем процветании БРИКС и прикладывает немало усилий для развития организации в будущем. За этот год было реализовано много важных инициатив», – подчеркивает собеседник.

    «Встреча Владимира Путина с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности – одна из них. Сегодня обсуждение международной стабильности без взвешенного мнения со стороны БРИКС попросту невозможно. Замечательно, что представления наших стран о мире во многом сходятся», – акцентирует эксперт.

    По его мнению, участники объединения готовы вместе бороться с давлением глобалистских идей, продвигать «колоссальные проекты по снижению роли доллара в мировой торговле, создавать общие экономические институты, сообща решать проблемы безопасности». «За БРИКС следит большая часть населения Земли, и для них это объединение давно стало символом блестящего будущего», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин встретился с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Мероприятие прошло в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Глава государства заявил на встерче, что в рамках будущего саммита лидерами стран-участниц объединения предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнёрства стран – участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества.

    Владимир Путин также рассказал о растущем интересе к объединению во всем мире. «На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства», – подчеркнул он. При этом в рамках БРИКС планируется создание совета по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов.

    Напомним, в этом году место председателя объединения занимает Россия. Владимир Путин сообщал, что программа действий страны на этом посту выполнена на 70%, то есть из более 200 мероприятий уже было проведено порядка 150. Среди них президент особо выделил парламентские и межпарламентские форумы, заседания министров образования, спорта, глав прокурорских служб, председателей верховных судов и высших органов аудита.

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    12 сентября 2024, 12:05 • Новости дня
    Песков: Запад решил продолжить бои до последнего украинца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны хотят продолжить ведение боевых действий с Россией до последнего украинца, разрешив бить киевскому режиму вглубь России дальнобойным оружием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Это попытка продолжения войны до последнего украинца», – сказал Песков «Известиям», комментируя разрешение Киеву бить вглубь России поставляемым дальнобойным оружием.

    Он добавил, что на Западе ведется дискуссия о продолжении украинских террористических атак.

    «С большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по соцобъектам», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает над снятием ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.

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    12 сентября 2024, 13:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября, сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с главой Российского государства.

    «Председатель КНР Си Цзиньпин очень рад принять ваше приглашение и приедет в Казань в назначенное время», – передает слова министра ТАСС.

    В свою очередь Путин сообщил, что планирует на саммите в Казани провести с Си Цзиньпином двустороннюю встречу.

    «Это остается на повестке. В том числе будет предметом обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встреч в Казани», – сказал Путин, говоря о развитии сотрудничества между РФ и КНР.

    Президент попросил Ван И передать Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания». «Я жду в России, в Казани, нашего друга, председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», – сказал глава государства.

    Также Путин отметил, что рад приветствовать Ван И в России. «Год назад мы с вами встречались здесь же, в Санкт-Петербурге. Тогда проводились консультации по линии советов безопасности и министерств иностранных дел», – сказал он.

    Во встрече с китайским министром также участвовал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

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    12 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Китая Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал встречу с главой канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам и главой МИД КНР Ван И.

    Встреча проходит Константиновском дворце под Петербургом, передает ТАСС.

    До этого Путин встречался с Ван И в сентябре 2023 года.

    Президент России отметил, что планирует двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита БРИКС в Казани в октябре.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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