Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Заслуженный учитель России назвал «злом» сайты с готовыми домашними заданиями
Заслуженный учитель Пратусевич поддержал идею запретить сайты с готовыми домашщним заданиями
«Очевидно, что когда есть уже решенные задачи из учебников, тактических материалов, то у детей велик соблазн этим пользоваться», – сказал газете ВЗГЛЯД директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя инициативу запретить сайты с готовыми домашними заданиями.
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что необходимо запретить сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ). По его словам, подобного рода источники являются «в определенной степени преступлением».
«Готовые домашние задания – это зло в чисто виде. Они придумывались вовсе не для того, чтобы облегчить родителям работу по проверке домашнего задания, а чтобы упростить школьникам работу по ее изготовлению. И совершенно очевидно, что когда есть уже решенные задачи из учебников, тактических материалов, то у детей велик соблазн этим пользоваться», – говорит Пратусевич.
Он подчеркивает, что если раньше нужно было еще найти решебник по тому учебнику, которому преподают в школе, то сейчас задача в разы упростилась – дети занимаются по единым материалам. Получается, что единственным способом проверить знания учеников остается уникальное задание, заранее заготовленное педагогом. И тогда возникает вопрос, а для чего тогда задачи из учебника, если их решать бесполезно – спишут.
«Учителя задают домашние задания не для того, чтобы развлекаться, чтобы дети страдали, а для того, чтобы дети учились. Если ребенок просто переписывает домашнее задание без всяких раздумий над ним, то никакого обучения не происходит. Это фикция, имитация учебной деятельности», – объясняет собеседник.
Также учитель порекомендовал родителям не пытаться выполнять домашние задания за школьников, самим не пользоваться сайтами с готовыми домашними заданиями. По его словам, в этом нет необходимости. Начиная с пятого класса, школьнику нужно учиться выполнять домашние задания самостоятельно, поскольку учеба – это его обязанность. Родители же могут просто проверять наличие выполненного домашнего задания, не проверяя правильность решения.
Ранее в Минпросвещения призвали не делать бизнес на продаже домашних заданий для школьников.