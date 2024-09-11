  • Новость часаКорабль «Союз МС-26» успешно стартовал с Байконура
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ПВО Мурманска потребовала поддержки с воздуха
    Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля
    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис
    Поклонская рассказала школьникам Херсонской области о рунах
    ФАС решила проверить цены на хлеб, муку и масло
    Позицию Киева об ударах дальнобойным оружием вглубь РФ Блинкен доложит Байдену
    Караганов: США лгут о распространении ядерных гарантий на своих союзников
    Премьер Грузии рассказал о смелости посла в Киеве на фоне западных дипломатов
    Вооруженные агенты ФБР пришли с обысками к сотруднице RT в Майами
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    31 комментарий
    11 сентября 2024, 21:14 • Новости дня

    Вооруженные агенты ФБР пришли с обысками к сотруднице RT в Майами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из 20 агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США провела обыски у сотрудницы российского телеканала RT, работавшей в Майами, сообщил телеканал.

    По словам сотрудницы, имя которой не называется, силовики с оружием ворвались к ней в дом около пяти утра, избили ее и обыскали, передает RT. «Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», – приводит телеканал слова сотрудницы.

    Затем, по данным RT, агенты приступили к допросу девушки, который продлился около пяти часов. Их вопросы касались ее работы в RT, руководства телеканала, в том числе главреда Маргариты Симоньян, ее первого заместителя Елизаветы Бродской и замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке Андрея Кияшко.

    Кроме того, силовики интересовались источниками финансирования RT и связями с российскими властями. Особое внимание агенты уделили вопросам о Скотте Риттере, колумнисте RT и экс-офицере разведки США, у которого ранее также прошли обыски.

    Девушка также поделилась с коллегами деталями диалога с одной из сотрудниц ФБР. «Одна из сотрудниц ФБР – бывшая балерина и сказала, что любит русский балет. Я ей ответила, что у них в Штатах балет – говно», – рассказала она.

    Из соображений безопасности сотруднице RT пришлось вернуться в Россию. Российский консул помог ей приобрести авиабилет и покинуть Соединенные Штаты через третью страну. Сообщается, что официальных обвинений ей предъявлено не было, однако она фигурирует в некоем деле в качестве подозреваемой.

    Напомним, в августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Коментарии (30)
    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

    Коментарии (38)
    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома

    Tекст: Александра Юдина

    Имеются сомнения касательно возможности возвращения покинувших Россию в 2022 году иностранных автоконцернов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».

    «У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.

    При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия может защитить авиацию и автомобильный рынок от удара Запада.

    Коментарии (14)
    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



    Коментарии (33)
    10 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Под санкции США попали торговые корабли России

    В новый санкционный список США включены девять российских судов и один россиянин

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США расширили санкции против России. В обновленный санкционный список включены девять кораблей под российским флагом и один гражданин России.

    В частности, под санкции попали суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговые корабли, сообщает РИА «Новости». Также в список включен россиянин Джамалдин Пашаев.

    Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации.


    Коментарии (14)
    9 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина не заключила в Стамбуле мирное соглашение с Россией в марте 2022 года после консультации с США и Британией, это косвенно признала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иностранным агентом).

    Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

    «Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

    Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

    «Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.

    Коментарии (9)
    10 сентября 2024, 03:47 • Новости дня
    Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве и обслуживании Крымского моста или параллельного ему туннеля, следует из документа.

    Инициатором законопроекта стал член Палаты представителей Грегори Микс. Согласно документу, под санкции подпадут как иностранные граждане, так и компании, которые умышленно участвовали в строительстве, обслуживании или ремонте моста или параллельного ему туннеля, передает ТАСС.

    Одобренный законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат Конгресса США. В случае его принятия Сенатом и подписания президентом США, санкции вступят в силу.

    Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

    Коментарии (25)
    9 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию правительства США, заявили в Административно-бюджетном управлении (АБУ) Белого дома.

    Отмечается, что федеральное правительство прекратит работу, если полноценный бюджет или временное финансирование не будет принято до конца сентября. Финансовый год начинается в США с 1 октября. В документе АБУ содержится призыв к республиканцам в Конгрессе принять участие в двухпартийном процессе, чтобы «сохранить правительство в рабочем состоянии», передает ТАСС.

    В Белом доме считают, что проект республиканцев «безответственен в вопросах национальной безопасности» и может подорвать военное преимущество США перед Китаем, снизит боеготовность американской армии. Кроме того, проект предусматривает правительству «неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные» нужды на полгода.

    Также в Белом доме считают, что законопроект включает в себя циничные законоположения, которые не обеспечивают безопасность выборов в США, затрудняют регистрацию граждан США, которые имеют право голоса.

    Контролирующие Палату представителей республиканцы намерены провести голосование по проекту 11 сентября.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.

    Коментарии (0)
    11 сентября 2024, 13:16 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России

    Сенатор Долгов: Разрешение США на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень

    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы администрации Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ стоит рассматривать как политический шаг. Тем не менее официальное разрешение Вашингтона поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о работе Белого дома над отменой запрета на дальнобойные удары по России.

    «Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает сенатор Константин Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами.

    «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, оно негласно действует уже сейчас. Противник использует в ходе атак на российские регионы беспилотники, в том числе поставленные из-за рубежа. Более того, ВСУ бьют по территории России западными ракетами. Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», – подчеркнул Долгов.

    «Мы имеем дело с террористами и теми, кто поддерживает международный терроризм, – США и Европой. И Россия противостоит их политике», – указал сенатор. По его мнению, лучшим ответом Москвы на планы Вашингтона станет решение задач спецоперации и силовое подавление противника. 

    «Никакое оружие и решение Запада не изменит ход СВО. Другое дело, что жертв по вине США и Украины может быть больше», – уточнил собеседник. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие третьим странам. «Пришло ли сейчас время для этого – решит президент. Но такой ответ на действия Вашингтона вполне возможен», – заключил Долгов.

    Ранее Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли ВСУ использовать «сложные системы», которые предоставляют западные союзники, и в состоянии ли они их обслуживать.

    «Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение на дальнобойные удары по России) не исключено», – цитирует Блинкена «Интерфакс».   

    Корреспондент издания Axios накануне сообщила, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит Энтони Блинкен.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По словам Блинкена, США вместе с союзниками работали над тем, чтобы обеспечить Тегерану «значительные экономические последствия из-за его действий», передает ТАСС.

    «Сегодня позднее Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против Ирана, включая дополнительные меры в отношении [иранской авиакомпании] Iran Air», – сказал он на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

    Коментарии (6)
    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Коментарии (7)
    11 сентября 2024, 01:17 • Новости дня
    Times: США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели

    Tекст: Вера Басилая

    США могут снять запрет на удары вглубь российской территории в ближайшие недели, членам американской администрации, нужно убедить в принятии решения президента Джо Байдена, сообщили источники в британском правительстве газеты Times.

    Источники издания считают, что позиция США по ударам вглубь России американским оружием может измениться до встречи лидеров в Генасамблее ООН в Нью-Йорке. При этом, один из собеседников газеты предположил, что ряд членов администрации Белого дома уже изменили свое мнение и теперь им предстоит убедить Байдена снять запрет, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что в Киеве ждут разрешения Вашингтона по связанным с наведениям на цель техническим вопросам. Великобритания и Франция уже поддержали удары дальнобойными ракетами по целям вглубь России.

    Ранее Байден заявил о работе над отменой запрета на удары американским оружием вглубь России.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2024, 02:45 • Новости дня
    Кеннеди-младший обвинил США в попытках втянуть Россию и Китай в войну

    Tекст: Вера Басилая

    США делают все для вовлечения России и Китая в вооруженный конфликт, в горячую войну, заявил бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший в интервью подкасту Full Send.

    Кеннеди усомнился в том, что Россия и Китай хотят вступить в войну, но США делают все для того, чтобы втянуть Москву и Пекин в конфликт, передает ТАСС.

    Ранее Роберт Кеннеди-младший обвинил Байдена в срыве переговоров между Россией и Украиной.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Байден и Стармер решили обсудить удары ВСУ дальнобойным оружием по России

    Блинкен: Байден и Стармер в пятницу обсудят удары ВСУ дальнобойным оружием по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Как сообщил Блинкен на пресс-конференции, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, необходимо послушать представителей Украины и убедиться в том, что у США есть собственная оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров и как мы можем поддержать их, передает РИА «Новости».

    Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения. «Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу», – отметил он.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом России придется создать «санитарный кордон» на всю глубину Украины, до Польши.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минюст попросил лишить статуса 22 нотариусов Крыма из-за гражданства Украины
    Вице-премьер Сербии решил посетить саммит БРИКС в Казани
    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области
    На главного муфтия Таджикистана напали с ножом в Душанбе
    Президент Ирана предложил создать аналог Шенгена для исламских стран
    Экс-нарколога Минздрава Брюна обвинили в хищении на 20 млн рублей
    Украинских порномоделей с OnlyFans попросили заплатить налоги

    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция собирает африканских террористов против России

    Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш. Поскольку результатом этих поражений стало усиление российского влияния и присутствия, именно Россия и выбрана главной целью французских спецслужб. А ударной антироссийской силой выступают местные террористические группировки. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............