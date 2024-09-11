Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Кремль спросили о влиянии атак БПЛА на поставки бензина в России
Песков: Опасений, что атаки БПЛА на энергообъекты в России повлияют на поставки бензина, нет
Причин для опасения, что украинские атаки беспилотникаим на российские энергообъекты повлияют на поставки бензина и устойчивость экономики, нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ответил Песков на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что украинские атаки на энергообъекты могут негативно повлиять на поставки бензина для нужд СВО, принимаются меры, чтобы исключить какое-то негативное воздействие атакна процесс снабжения энергоресурсами экономики страны, передает ТАСС.
«Опасений на этот счет нет», – подчеркнул он.