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Президент Ирана с первым зарубежным визитом посетил ключевого союзника
Президент Ирана посетил Ирак для укрепления стратегического альянса
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Ирак в среду с первым зарубежным визитом после вступления в должность в июле, продемонстрировав ценность, которую Тегеран придает стратегическому союзу со своим соседом на фоне роста напряженности в регионе.
Визит продлится три дня и будет включать в себя поездки в несколько городов, которые представляют политические, религиозные, экономические интересы Ирана в Ираке, передает The New York Times. Пезешкиан планирует встретиться с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, президентом Абдул-Латифом Рашидом и другими высокопоставленными чиновниками.
Поездка проходит в то время, как Ирак приближается к принятию ряда мер, которые соответствуют долгосрочным целям Ирана, включая продвижение переговоров о выводе американских войск из Ирака. В Тегеране настороженно относятся к присутствию американских войск, рассматривая их как потенциальную угрозу.
За несколько часов до приземления самолета Пезешкиана ракетный обстрел американских войск, базирующихся в аэропорту Багдада, напомнил о нестабильности в регионе. Объединенное командование Ирака заявило, что расследует происхождение нападения, но вооруженные группировки, связанные с Ираном, неоднократно совершали нападения на американские силы в Ираке.
Визит также проходит на фоне возобновления напряженности в отношениях между Ираном и Израилем. После убийства в июле в Иране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании возникли опасения по поводу расширения войны, если Иран применит ответные меры. Аналитики говорят, что решение выбрать Ирак в качестве цели своей первой официальной поездки соответствует двум основным политическим целям Пезешкиана: укрепление иранской экономики и налаживание более тесных связей со странами арабского региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Израиль нанес ракетные удары по 15 населенным пунктам Ливана в ответ на теракт, устроенный ливанской «Хезболлой» на Голанских высотах. Кроме того, Тегеран к концу года планирует официально заявить о своем ядерном статусе.